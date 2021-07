Piazza Ganganelli diventa la Casa del Tempo: ottanta espositori di vintage e artigianato

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:12 - 29 Luglio 2021

Piazza Ganganelli a Santarcangelo.

Sarà un’edizione speciale il prossimo appuntamento con la Casa del Tempo in programma sabato 31 luglio a Santarcangelo di Romagna. Dalle 18 fino alla mezzanotte in piazza Ganganelli, il mercatino dell’antiquariato - che tradizionalmente si svolge nella prima domenica del mese - anticipa il suo ritorno in orario serale in occasione della stagione estiva e della Notte Rosa.



Circa ottanta gli espositori che parteciperanno alla serata: oltre alle bancarelle di antiquariato, modernariato e vintage, la piazza ospiterà anche i banchi di artigiani e creazioni artistiche. Tra i prodotti esposti e in vendita, vinili, giocattoli, libri, quadri, oggettistica e mobili dal gusto vintage così come abbigliamento, accessori, tessuti e bigiotteria d'autore, mentre gli amanti del 'fatto a mano' potranno apprezzare manufatti originali e decorazioni realizzate anche con materiali insoliti o di recupero.

Si ricorda che sono sempre in vigore le norme di distanziamento. Dopo la pausa di agosto, l’appuntamento con la Casa del Tempo tornerà nella sua consueta veste diurna domenica 5 settembre.