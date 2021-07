Tavolo del turismo territoriale a San Marino, sinergia è sinonimo di ripartenza

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:53 - 29 Luglio 2021



La partecipazione del Comune di Coriano alla presentazione esecutiva del progetto TTT tavolo turismo territoriale nella Repubblica di San Marino ha un valore che non è solo simbolico. "Abbiamo creduto sin dal primo momento nel progetto, per il quale il Segretario Di Stato Federico Pedini Amati ha riunito tutti noi per condividere l’idea. Quando le idee sono energiche, innovative e, soprattutto, condivise istituzionalmente in maniera corretta e con forte determinazione allora il successo è garantito. È per noi un onore far parte, insieme ai 116 comuni e ai 10 castelli della Repubblica a questo Tavolo".

Coriano, San Leo e Montefiore Conca sono 3 comuni nelle immediate vicinanze di San Marino, promuovere insieme ad uno Stato Estero le eccellenze vuol dire "ossigeno e strumenti che sono indispensabili a riattivare la nostra economia territoriale rurale che ha lunga storia, tradizioni e cultura. Oltretutto, l'opportunità per San Leo e Montefiore Conca di sedere in questo primo anno di attività al tavolo della governance del TTT in rappresentanza della Provincia di Rimini, ha dimostrato fattivamente che "uno vale uno", come promesso dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati".