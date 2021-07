Notte Rosa 2021, vietate bevande in contenitori in vetro. Le modifiche alla viabilità

Attualità

Rimini

| 12:53 - 29 Luglio 2021

Limitazioni alla circolazione.

Il Comando di Polizia locale comunica che in occasione della Notte Rosa sarà modificata temporaneamente la viabilità in alcuni tratti della zona mare della città, specie in piazzale Federico Fellini e nelle vie adiacenti e sui lungomari. Le modifiche alla circolazione si concentrano prevalentemente nella chiusura al traffico e nel divieto di sosta disposto sul lungomare, da Bellariva fino a piazzale Boscovich. Una limitazione necessaria per consentire la fruibilità delle strade da parte di pedoni, biciclette e mezzi elettrici nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore.



In particolare, le limitazioni alla circolazione inizieranno dalle ore 20 di venerdì 30 luglio, fino alle ore 4 di sabato 31 e dalle ore 20 di sabato 31 luglio, fino alle ore 4 di domenica 1° agosto. I questi due periodi è disposta la chiusura totale al traffico di tutto il Lungomare da piazzale Toscanini (Bellariva) fino a P.le Boscovich, con la chiusura consequenziale della Via Destra del Porto nel tratto compreso tra Via Colombo e P.le Boscovich. Negli orari di chiusura al traffico i veicoli che, percorrendo il lungomare Di Vittorio da sud sono diretti verso il porto, dovranno svoltare all’altezza di piazzale Toscanini, verso monte per poi proseguire o verso via Roma sulla direttrice Firenze – Chiabrera, o proseguire su viale Regina Elena che per l’occasione sarà messo a doppio senso di marcia.



Il trasporto pubblico locale è come sempre garantito dai servizi di linea della Start Romagna:



Linea 4: San Mauro Mare - Bellaria-Igea Marina - Viserba - Rivabella - San Giuliano Mare - Rimini FS Fino alle ore 02:05 corse ogni 15 minuti.

Linea 11: Rimini FS - Marina Centro - Bellariva - Miramare - Riccione P.le Curiel. dal 29/7 tutte le sere dalle 20 alle 22 corse ogni 10’ e dalle 22 alle 2 ogni 15’

Linea 125: Riccione P.le Curiel - Misano - Cattolica. Fino alle ore 23.30 corse ogni 15 minuti, poi fino alle 02.00 corse ogni 30 minuti circa Metromare: collegamento giornaliero tra Rimini Stazione e Riccione Stazione, attivo fino alle 2.00 (ultima corsa da Rimini 2.04, da Riccione 2.10).

Per informazioni aggiuntive è possibile rivolgersi a Start, nei giorni feriali con orario 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì, 8.00-14.00 il sabato al numero 199 11 55 77 - oppure su whatsapp al numero 331 65 66 555. La Biglietteria Start in stazione chiude alle ore 20 e oltre ai rivenditori autorizzati, restano disponibili le emettitrici di terra (piazzale stazione e capolinea Metromare), i titoli da app e la possibilità di pagare a bordo con carta di credito nei nuovi validatori senza sovrapprezzo StarTap. Info: www.startromagna.it .



Il parcheggio Clementini resterà è aperto e gratuito dalle 19.30 del sabato 31.07 alle 7.00 di lunedì 2 agosto.



Alle limitazioni alla circolazione si aggiungono anche quelle legate al divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro. Un divieto che vale per chiunque - compresi i distributori automatici - svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro. Il divieto di vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro, che è attivo nelle aree a mare della ferrovia, nel centro storico di Rimini e nelle adiacenze delle zone interessate dagli eventi, è valido dalle ore 19,00 di venerdì 30 luglio sino alle ore 6,00 di sabato 31 luglio 2021; dalle ore 19,00 di sabato 31 luglio sino alle ore 6,00 di domenica 1° agosto 2021; e dalle ore 19,00 di domenica 1° agosto 2021 sino alle ore 6,00 di lunedì 2 agosto 2021. Il divieto è chiaramente riferito anche all’accesso nell’area delle manifestazioni con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro, durante gli orari di svolgimento delle medesime.