Fausto Leali primo ospite alla Terrazza Dolce Vita al Grand Hotel di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:49 - 29 Luglio 2021

Grand Hotel Rimini.

Sarà il “negro bianco”, appellativo che Fausto Leali si è guadagnato per la sua caratteristica vocalità, ad aprire, venerdì 30 luglio (dalle 18), il primo dei 12 appuntamenti della Terrazza Dolce Vita, il ciclo di salotti en plen air ospitati, per il secondo anno consecutivo, nel giardino del Grand Hotel di Rimini e nati da un’idea di Simona Ventura e Giovanni Terzi (accesso su prenotazione scrivendo a congressi@grandhotelrimini.com).

Un soprannome che non ha difeso il celebre cantante bresciano dall’esclusione dal Grande Fratello Vip, nel settembre scorso, proprio per una frase razzista pronunciata nei confronti di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Leali parlerà di questo e della sua lunga carriera -tra i suoi più grandi successi si ricordano A chi, Deborah, Angeli negri, Io amo, Mi manchi e Ti lascerò- assieme a Giovanni Terzi. L’incontro sarà preceduto (ore 17.30) da una degustazione di riso del Delta e di altri prodotti tipici (dal Parmigiano Reggiano alla Pesca e Nettarina di Romagna, passando per la Rebola riminese) a cura dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e dei Consorzi di Prodotti Dop e IGP dell’Emilia Romagna.



Da una gloria della canzone leggera italiana all’altra, sabato 31 agosto ospite della Terrazza Dolce Vita sarà Bobby Solo. Il cantante romano è stato recentemente vittima di una truffa che ha visto brani di successo planetario, come “Una lacrima sul viso” e “Se piangi, se ridi” depositati da impostori presso l’ufficio copyright statunitense e poi utilizzati come garanzia per ottenere prestiti bancari. Apertura dell’incontro (ore 17.30) con degustazione di Parmigiano Reggiano ed Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, accompagnati da calici di vino Famoso, a cura dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e dei Consorzi di Prodotti Dop e IGP dell’Emilia Romagna.



Al centro del salotto di domenica 1 agosto ci sarà la lotta di una donna contro un male implacabile: da cinque anni Carolyn Smith, giudice di 'Ballando con le stelle', combatte la sua personale battaglia contro un tumore al seno. La ballerina e coreografa britannica racconterà a Giovanni Terzi la sua difficile esperienza, ma non mancheranno momenti di leggerezza legati al suo ruolo di giudice del celebre format televisivo. Prima dell’appuntamento, degustazione di piadina romagnola, Prosciutto di Modena e Sangiovese a cura dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e dei Consorzi di Prodotti Dop e IGP dell’Emilia Romagna. Terrazza Dolce Vita è un format promosso da Apt Servizi Emilia Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini. L’evento è realizzato con il supporto di Orogel, Pubblisole, Medronic Italia SpA, Kefa, Avenir Group, oltre che grazie al sostegno della famiglia Batani, titolare dei Select Hotels e del Grand Hotel di Rimini.



Il calendario completo della Terra Dolce Vita 2021

Ven 30 luglio, Fausto Leali; sab 31 luglio, Bobby Solo; dom 1 agosto, Carolyn Smith; lun 2 agosto, Enrico Brizzi (ore 18) e Paolo Mieli (ore 18.30); mar 3 Agosto, focus sul Covid con l’Ambasciatore Giulio Terzi, insieme al giornalista Alessandro Politi de “Le Iene” e con la partecipazione di Michele Perrino, AD di Medtronic Italia SpA (ore 18.00), successivamente incontro sui diritti umani con Ingrid Betancourt, politica colombiana, Penpa Tsering, politico tibetan (in collegamento) e Giulio Terzi (ore 18.30). Si prosegue merc 4 agosto con Peter Gomez; giov 5 agosto Giorgio Terruzzi (ore 18.00) e Michele Santoro, insieme al vignettista Vauro Senesi (ore 18.30). Si parla di cinema ven 6 agosto, con Simona Ventura, Francesco Tricarico, e Mons. Dario Viganò. Sabato 7 agosto Ricky Tognazzi e Simona Izzo, insieme a Salvatore Esposito, mentre domenica 8 agosto sarà la volta della celebre attrice cinematografica e teatrale, Valeria Fabrizi. Lunedì 9 agosto appuntamento con Gene Gnocchi e Carlo Cracco, e martedì 10 ultimo salotto con la cantante Noemi.