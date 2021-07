"Riconoscere il green pass ai vaccinati con Sputnik" a dirlo il sottosegretario Sileri

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:39 - 29 Luglio 2021

Immagine di repertorio.

Rispetto ai vaccinati con vaccini non autorizzati in Europa, "credo che debbano essere riconosciuti per il Green pass. Chi vive a San Marino e ha fatto lo Sputnik non può non essere riconosciuto dal Servizio sanitario nazionale. Mi sto battendo per questo". Lo afferma Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. "Così come mi sto battendo - ha aggiunto Sileri - per la terza dose. Va organizzata per i pazienti immunodepressi e malati oncologici, così come bisogna trovare una soluzione per i medici e infermieri che hanno fatto per primi i vaccini e che a settembre vedranno scadere il proprio Green pass".