| 11:35 - 29 Luglio 2021

Sabato 31 Luglio, presso lo Spazio Pubblico Grotta Rossa si terrà una sfilata di riuso etico e solidale, un evento di sensibilizzazione sulle tematiche dell’economie solidali, del consumo critico, della sostenibilità ambientale creata e organizzata dalle realtà locali Mani Tese, Pachamama e Humus.

Dalle 19:00 infatti avrà inizio l'evento "Sfilanda, una Sfilata Etica!" A seguire Dj set nella bucolica cornice del giardino "Freak Antoni" allestito con bachetti solidali e con la possibilità di usufruire del bar del Centro Sociale.

"Sfilanda” dicono gli organizzatori “è una Sfilata inclusiva di riuso etico e solidale che promuove la moda equa e sostenibile e che condanna i sistemi di produzione delle “fabbriche del sudore”, dell'industria della Filanda, e del settore della Fast Fashion, e di tutte le industrie tessili non curanti dell’impatto ambientale e delle condizioni lavorative dei loro impiegati.

La sfilata nasce per Ri- abitare questo mondo, per rimettere vestiti in circolo, per ridare vita al nostro abbigliamento e per ridurre insieme lo spreco di risorse riutilizzando ciò che a qualcun altro magari non piace più, raccontando una nuova storia di cui anche gli oggetti si fanno carico.

La nostra sfilata si intreccia con i temi dell’inclusività sociale.

Alla Sfilanda chiunque può sfilare! Non esistono limiti di taglia, età, sesso, etnia!"