Attualità

Rimini

| 11:23 - 29 Luglio 2021

Il materasso abbandonato in via Clementini a Rimini.

Tra tutti i rifiuti che si possono lasciare impunemente fuori dai cassonetti dell’immondizia, il materasso non è certo quello più discreto. In via Clementini, zona centro storico a Rimini, ne è stato lasciato uno in bella mostra. A segnalarcelo una nostra lettrice: "È possibile avere una video sorveglianza in modo da contrastare queste immagini di degrado? Grazie".