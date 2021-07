I lavori più richiesti in Europa nel 2021

Attualità

Nazionale

| 11:00 - 29 Luglio 2021

Riunione di lavoro.

L’Unione Europea è una delle più grandi e forti economie nel mondo. È l’ambiente adatto per azionisti e investitori. Di conseguenza, il continente europeo pullula di nuove opportunità di lavoro per ogni persona, indipendentemente dal paese d’origine.



Per chi sta cercando di iniziare un nuovo lavoro, o per chi si è appena laureato e sta cercando la propria strada, l’Europa è il posto adatto.



Ecco alcuni tra i lavori più richiesti al momento.



Specialisti IT



Nel mercato Europeo, gli specialisti IT sono nelle prime posizioni in classifica. La stragrande maggioranza delle compagnie europee ha avviato, avvierà o ha già completato la digitalizzazione dei loro sistemi, il che comporta direttamente all’aumento della richiesta di persone del settore informatico. Le mansioni principali sono la creazione e la manutenzione di sistemi di informazione, per garantire il migliore risultato possibile. Le persone specializzate nel campo informatico svolgono un ruolo essenziale nel dare supporto alle aziende. E, nonostante la grandissima richiesta e l’enorme numero di posti disponibili, programmatori, sviluppatori e simili sono ancora pochi in Europa. Questo significa che, chi sta cercando un lavoro o sta pensando di iniziare a studiare qualcosa, dovrebbe prendere in considerazione questo settore. È possibile entrare in questo mondo frequentando un corso online come quello erogato da aulab, strutturato per insegnare a tutti gli studenti le basi della programmazione, e che può risultare molto utile a chi vuole lavorare come programmatore.



Ingegneri



Gli ingegneri informatici, meccanici, elettronici, civili - e tutti gli altri - hanno tantissime opportunità di impiego in Europa. Secondo delle indagini di mercato, solo in Germania sono disponibili migliaia di posti di lavoro per ingegneri. Nei prossimi anni, infatti, ci saranno diversi pensionamenti, di conseguenza ci saranno tantissime nuove posizioni per le nuove generazioni di giovani. In più, in Europa ci sono numerosi centri di ricerca, tra i più rinomati nel mondo, che hanno sempre bisogno tra l’altro di ingegneri, che siano chimici o meccanici o con altre specializzazioni.



Personale sanitario - medici, infermieri, operatori



Con un’elevata fetta di popolazione con età avanzata, personale medico e infermieri sono molto richiesti in Europa. Perché quindi non prendere la palla al balzo, trasferirsi in un nuovo paese, imparare una nuova lingua, immergersi in una cultura differente e fare un’esperienza che può essere inserita nel proprio curriculum? L’Europa è conosciuta per un sistema sanitario efficiente e di alto livello, l’opportunità di lavorare in questo settore non va lasciata scappare.



Insegnanti di lingue ed educatori



Con la globalizzazione, sempre più comunità convivono a stretto contatto tra loro: persone che parlano diverse lingue si incrociano per strada ogni giorno. Per questo motivo gli insegnanti di lingue sono molto richiesti: si va dall’inglese, al francese, allo spagnolo, al tedesco, e così via. Per poter insegnare, bisogna avere una certificazione e il gioco è fatto: si tratta di una carriera soddisfacente e anche abbastanza sicura e redditizia il più delle volte.



Assistenti sociali



Un’ulteriore opportunità di lavoro nell’Unione Europea è rappresentata dai servizi sociali. C’è sempre bisogno di personale formato che possa aiutare persone con diversi ambienti di provenienza e comunità locali. Questo tipo di lavoro è essenziale per creare una comunità sicura, sana e adatta alla convivenza di cittadini di tutte le età, di tutti i sessi, di tutte le religioni e di tutte le cittadinanze.



Avvocati



La richiesta di assistenti legali e avvocati è sempre alta, sia nel settore pubblico, che in quello privato. Soprattutto in tempi di crisi come quello presente, non manca mai offerta di lavoro in questo settore.



Marketing digitale



Uno dei settori per il quale non sono strettamente necessari una laurea o anni di esperienza è il marketing digitale. Chi lavora in questo ambiente gode solitamente di maggiori libertà di scelta e può anche pensare alla strada del freelancing.