Uno Bianca, Fabio Savi denuncia per calunnia Eva Mikula

| 10:47 - 29 Luglio 2021

Eva Mikula.

Fabio Savi, killer della banda della Uno Bianca in carcere dal 1994, attualmente a Bollate, ha presentato una denuncia per calunnia e diffamazione nei confronti della ex compagna Eva Mikula. Nel mirino di Savi, ha scritto il Resto del Carlino, alcuni passaggi del libro autobiografico 'Vuoto a perdere' pubblicato nei mesi scorsi da Mikula. "Una denuncia - dice Mikula - già accennata prima della pubblicazione del libro nella sua lettera aperta pubblicata il 29 gennaio 2021", cui ha fatto seguito "una lettera privata dopo avergli spedito il libro (28 marzo 2021) dove conferma la sua intenzione di mettersi contro di me se non gli do ascolto", prosegue la donna. "Parlare e raccontare la vita privata in pubblico, a Fabio Savi crea disturbo e rabbia più dei 24 omicidi commessi. Attendo con fiducia il provvedimento del giudice", continua.