Credenze moderne: arredare con stile

| 10:08 - 29 Luglio 2021

Credenze moderne.

Se state cercando un fantastico mobile nuovo per la vostra casa, le credenze moderne fanno proprio al vostro caso: questi mobili sono tornati prepotentemente di moda e vengono proposti in un’enorme varietà di design e stili diversi, per cui scegliere quello perfetto per ogni esigenza, che si adatti perfettamente al resto dell’arredamento e dia quel tocco in più alla stanza è estremamente semplice.



Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito nominare questo mobile dal sapore antico, magari a casa della nonna o di una vecchia zia, senza magari sapere neanche troppo bene di che cosa si tratta: scopriamo dunque insieme che cosa sono e a cosa servono le credenze moderne, ritornate alla ribalta non solo per la loro funzionalità ma anche quale ricercato complemento d’arredo.



Cosa sono le credenze moderne?



Le credenze moderne sono mobili generalmente dotate di cassetti e di due ante apribili, che consentono il pieno accesso ai ripiani: tradizionalmente utilizzate per riporre bicchieri e stoviglie, hanno da sempre costituito il fulcro della sala da pranzo di ogni casa che si rispetti, ma oggi vengono utilizzate anche in altri locali per riporre oggetti che non entrano negli armadi, oppure come punto d’appoggio per oggetti che si vuole mettere in bella mostra.



Le credenze moderne sono oggi pensate per essere collocate in ogni stanza della tua casa. Accanato alla tradizionale credenza per la cucina, in cui riporre piatti, posate e stoviglie, si possono trovare credenze per la camera da letto, ideali per riporre lenzuola e coperte, oppure credenze pensate per arredare un corridoio e diventare lo spazio dove appoggiare le cornici con le foto preferite, oppure credenze da collocare in soggiorno per esporre quel pezzo d’antiquariato scovato in un mercatino, di cui si va molto fieri.



Credenze moderne: come scegliere?



Le credenze moderne sono disponibili in una varietà di stili, forme e dimensioni davvero sconfinata, per cui per prima cosa è fondamentale individuare la misura giusta per le proprie esigenze, per poi dedicarsi al design.



Per essere sicuri che la credenza si adatti perfettamente al resto dell’arredamento presente in casa, si può optare per una credenza dipinta, disponibile in un'ampia varietà di colori e sfumature, perfette per la cucina.



In alternativa, se preferite uno stile più audace e un po' minimal, si può prendere in considerazione un solido pezzo di rovere industriale, che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di ogni stanza e ha dimensioni abbastanza grandi per soddisfare qualsiasi esigenza.



Una credenza contemporanea in rovere, invece, è la scelta perfetta per un arredamento elegante e raffinato, e consente di osare con forme bizzarre o design particolari, con un effetto davvero unico e incredibile.



Per una casa in stile country, la scelta non può che ricadere su credenze moderne dall’aspetto volutamente vintage, come quelle in pino massiccio che replicano perfettamente uno stile d’arredamento che sembra venire direttamente dal passato.



Una credenza è per sempre



A differenza di altri arredi della casa, le credenze moderne sono il perfetto connubio di eleganza, praticità e funzionalità: sono mobili senza tempo, non passano mai di moda e mantengono inalterato il loro aspetto per molti anni. Le credenze moderne sono infatti costruite con materiali di altissima qualità, che garantiscono un alto grado di resistenza al trascorrere del tempo, con pochissimi segni di usura.