Bonaccini: "estendere il Green Pass alle discoteche e alle sale da ballo"

| 09:34 - 29 Luglio 2021

Estendere l'utilizzo del Green Pass anche alle discoteche e alle sale da ballo. E' la proposta ribadita dal governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Credo che andrebbe esteso anche all'unico settore ancora chiuso - ha detto a Morning News su Canale 5 - e che potrebbe riaprire, attraverso il Green pass e il contingentamento delle persone" anche perché altrimenti ci sono "troppe feste private, che nessuno controlla". E per i trasporti? "Non lo so, va fatta una valutazione in questi giorni, nel confronto tra Governo e Regioni", ha risposto Bonaccini. "Mi pare si torni a parlare dell'80%" di capienza "e e noi stiamo lavorando per un irrobustimento, con centinaia di mezzi in più", in vista della ripresa delle scuole a settembre. Per Bonaccini, "l'obiettivo è quello di non chiudere più ciò che con tanti sacrifici è stato aperto. Il Green Pass è uno strumento di protezione per evitare guai peggiori", un "provvedimento giusto" e che "credo sarà efficace".