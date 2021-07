Elezioni comunali Rimini: nel centrodestra è partita a due tra Ceccarelli e Barboni

Attualità

Rimini

| 06:51 - 29 Luglio 2021

Enzo Ceccarelli e Antonio Barboni.

Sono due i nomi che si stanno facendo a Rimini come candidato sindaco per il centro destra alle amministrative di autunno: Enzo Ceccarelli e Antonio Barboni. Il primo è stato sindaco a Bellaria Igea Marina, il civico proposto dal Carroccio. Il secondo è parlamentare e coordinatore provinciale di Forza Italia, con un passato da consigliere sia in Comune che in Provincia. "Tutti gli altri nomi credo siano stati seminati", spiega il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, al lavoro sulle candidature in duo con la collega parlamentare e coordinatrice provinciale Elena Raffaelli. Dai candidati "politici" come Alessandro Ravaglioli sempre della Lega, ai vari civici, da Gianni Indino a Giuseppina Morolli. Il confronto finale sarà dunque tra Ceccarelli e Barboni con l'obiettivo di evitare una spaccatura come avvenuto a Ravenna, dove Forza Italia corre da sola al primo turno. "Questa volta si corre per vincere e ci vogliono figure con spessore, struttura e forza", sottolinea Morrone. Caratteristiche che entrambi possiedono, per questo la Lega accetta di buon grado qualsiasi scelta. "Sono due candidature di rilievo", ribadisce Morrone: Ceccarelli riscuote "sempre più consenso" da parte di Fratelli d'Italia e ha già ricevuto l'endorsement da parte delle liste civiche legate a Davide Frisoni e da quella di Lucio Paesani, Noi amiamo Rimini. Il senatore Barboni, prosegue, è sempre stato tra i papabili. Lui stesso aveva dato ai vertici nazionali del partito la sua disponibilità in caso non si trovasse un accordo all'interno della coalizione. "Lo stimo, ha struttura e autorità". Se il cerchio si stringe ancora non c'è una data certa per l'annuncio del candidato ufficiale. D'altronde "tante altre realtà" sono in questa situazione, chiosa Morrone, però occorre comunque decidere "il prima possibile".