Sbatte contro un’auto, vola dalla moto e finisce contro un’altra vettura: grave 43enne

Cronaca

Rimini

| 20:05 - 28 Luglio 2021

Il luogo dell'incidente.

Il furgone svolta a sinistra per entrare nel distributore ma si scontra con la moto Yamaha in fase di sorpasso. Mercoledi pomeriggio, intorno alle ore 18, la Polizia Stradale si è recata in via Tolemaide a Torre Pedrera di Rimini per un incidente avvenuto tra una Opel Combo e una moto condotta da un 43enne. Entrambi i mezzi procedevano in direzione mare. Inevitabile l’impatto con la fiancata sinistra della Opel e il successivo volo sull’asfalto, che è terminato contro un’altra vettura proveniente dalla corsia opposta. Il motociclista è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso a Cesena in codice di massima gravità. Non sarebbe, però, in pericolo di vita.