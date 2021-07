Sport

Riccione

| 18:59 - 28 Luglio 2021

Thomas Pontellini e (galllery) Mattia Anastasi.

Un altro giocatore che dalla Fya Riccione si trasferisce al Tropical Coriano: Si tratta di Mattia Anastasi, difensore centrale classe 1997. E' il nono acquisto del club presieduto dal presidente Tiziano Marzi. In Promozione, il Misano inserisce in prima squadra il centrocampista Thomas Pontellini, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Misano, e poi nei settori giovanili di Rimini e Vis Pesaro. Un ritorno per sposare il nuovo progetto sportivo con mister Argila.