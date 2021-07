Bagno di folla a Viserba, per Maria Grazia Cucinotta

Attualità

| 18:23 - 28 Luglio 2021

Maria Grazia Cucinotta.

Alta, bella, sorridente. Semplice ed elegante, con l'inconfondibile chioma corvina. Ma, soprattutto, gentile e disponibile con tutti, prestandosi volentieri per selfie e autografi. I turisti che affollavano il lungomare di Viserba, domenica scorsa, non potevano credere ai loro occhi. “Ma sì, è davvero lei, la Cucinotta!” E avranno qualcosa in più da raccontare al loro ritorno a casa. Accompagnata dal collega Piero Maggiò, che a Viserba gestisce con la famiglia l'hotel Blumen (e che ama definirsi per questo “alberg-attore”), la nota attrice si è recata in piazza Pascoli, dove il Comitato Turistico locale aveva in programma la proiezione del film “Tutto liscio” alla presenza di altri componenti del cast, come il comico Enrico Beruschi e l'attore riminese Francesco Tonti.



Ad attenderla, una folla di fan. Doveva esserci anche Mirko Casadei, che col padre Raul aveva partecipato al film. Impossibilitato per precedenti impegni con la sua orchestra, Mirko ha inviato un video messaggio che è stato proiettato prima del film. La stella della serata, comunque, è stata lei, che con Maggiò aveva già salutato alcuni imprenditori viserbesi e membri del Comitato Turistico presso le loro attività. Incalzata dalle domande della presentatrice, Loredana Mendicino, l'attrice ha dichiarato il suo amore per la Romagna. “Mi sono sentita subito accolta, anche durante le riprese. La gente è meravigliosa - ha detto sul palco - Vedo la vostra terra molto simile alla mia, la Sicilia, anche se qui ci sono sempre tanti sorrisi in più.” Il viaggio a Viserba è stata proprio un “mordi e fuggi”, solo qualche ora per stare insieme all'amico e collega Maggiò. “Tornerò a fine settembre, dopo che avrò terminato le riprese in cui sono impegnata in questo periodo. Con Piero abbiamo un nuovo progetto lavorativo e sono veramente felice di poter tornare a collaborare con lui!”

Una dichiarazione che piacerà ai tanti che vedono il territorio romagnolo come set ideale per il cinema e la tv, con le sue tante potenzialità fatte di persone, paesaggi e infrastrutture.