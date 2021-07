Turista d'oro, a Rimini da ben 50 anni: premiato il fedelissimo dell'hotel Bagli di Rivazzurra

Attualità

Rimini

| 17:07 - 28 Luglio 2021



Nozze d'oro con Rimini per Natale Bruno di Arezzo: è dal lontano 1971 che viene a Rimini per trascorrere le vacanze all’hotel Bagli di Rivazzurra. Da allora si è instaurato un legame di amicizia, consolidato estate dopo estate con l’appuntamento fisso in Riviera, tra la famiglia Bruno e la famiglia Bagli, che da tre generazioni ben rappresenta l’ospitalità romagnola.



Il signor Bruno festeggia il 50esimo anniversario di amicizia con la città insieme alle due figlie Cristina e Ombretta. Per premiare queste nozze d’oro con Rimini l’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad ha portato il saluto della città e consegnato il riconoscimento riservato ai turisti fedeli.