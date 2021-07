Spiaggia libera di Marebello al buio e insicura. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 16:09 - 28 Luglio 2021

L'impianto di illuminazione. Foto di un nostro lettore.

Problemi di illuminazione nella spiaggia libera di Marebello. "Da 21 anni tutti gli anni vengo a Rimini in vacanza per 30 giorni - Ci scrive un lettore - Quest'anno ho perso il lavoro a causa della pandemia, ma ho deciso di venire ugualmente a Rimini nel solito hotel, ma ho dovuto tagliare sulla spiaggia: 15 giorni al solito bagnino e 15 giorni di spiaggia libera (la più vicina è quella compresa tra il bagno 105/a e 106/b).



Ho visto che il comune di Rimini ha installato l'illuminazione nella spiaggia libera di Marebello ma è durata 1 o 2 notti. Poi il buoi totale. Parlando con alcuni operatori turistici mi hanno detto che quella è l'unica spiaggia libera di Rimini ad essere totalmente al buio. Un vero peccato perchè passeggiando la sera ho visto che è frequentata da brutti elementi ed illuminarla sarebbe un ottimo deterrente per evitare situazioni pericolose. Mi chiedo inoltre: l'impianto di illuminazione c'è, perchè non utilizzarlo? Cambierei anche spiaggia libera ma ho problemi di deambulazione e camminare tanto mi affatica, soprattutto con questi caldi". Accorato, dunque, l'appello affinchè i tecnici comunali provvedano a ripristinare l'illuminazione.