Truffa delle tre campanelle, controlli a tappeto a Rimini di polizia di Stato e polizia locale

Cronaca

Rimini

| 15:31 - 28 Luglio 2021



Il Questore della Provincia di Rimini ha emesso i primi sette fogli di via nei confronti di altrettanti cittadini stranieri fermati nell’ambito dei controlli a contrasto del gioco/truffa delle tre palline, condotti congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Rimini.



La procedura è stata avviata a seguito della nuova attività di controllo realizzata ieri sera dal personale della squadra di Polizia Giudiziaria e squadra cinofila della Polizia Locale, intervenuta con il supporto del personale della Questura lungo i viali delle Regine, zona dove abitualmente agiscono i ‘pallinari’, nel tentativo di intercettare i turisti durante la passeggiata serale. Gli agenti in borghese si sono confusi tra i passanti, riuscendo a fermare l’attività di due delle cosiddette ‘batterie di pallinari’, per un totale di sette persone tutte provenienti dall’est Europa.



Oltre alla sanzione da 1.000 euro prevista dall’art. 3 del Regolamento di Polizia Urbana che punisce chi “organizza, in luogo pubblico o aperto al pubblico, il gioco di abilità cosiddetto delle tre campanelle o delle tre carte o simili”, per le sette persone controllate la Questura ha avviato la procedura per la notifica del foglio di via. Il controllo ha avuto anche un immediato effetto deterrente, portando le altre batterie di pallinari ancora presenti lungo i viali ad abbandonare le postazioni per allontanarsi velocemente.