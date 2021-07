Basket, Villanova Summer Playground: sbarca il basket sotto le stelle e in piazza a Villa Verucchio

Sport

VillaVerucchio

| 15:29 - 28 Luglio 2021

Basket sotto le stelle per undici appassionanti giorni, dal 29 luglio all’8 agosto. È l’evento organizzato da Villanova Basket Tigers in piazza I maggio, a Villa Verucchio, manifestazione che riporta la palla a spicchi in quel foro del paese dopo 25 anni.

“Villanova Summer Playground” è una festa in piazza I Maggio: playgrounds all’aperto per sfide tra amici e tornei 3vs3, gara di tiro da 3, e gioco all’aperto per bambini, bambine e ragazzi.

Giovedì 29 luglio si parte con due ore di gioco libero (ore 18-20), poi il testimone passa ai giochi per i bambini e ragazzi nati tra il 2010 e 2017, con istruttori che vegliano sugli “atleti”. Stessa formula venerdì, con giochi dalle 20 per i nati classe 2007-2010.

Il 2 agosto è la serata delle superiori (2002-2007), mentre martedì 3 agosto è previsto il primo evento. È la serata “Vecchie Tigri”, con i giocatori che hanno fatto la storia dei Villanova, tra sfide impossibili e promozioni. Piazza I Maggio ospiterà partite sul filo dei ricordi e all’insegna dell’ Amicizia.

Il 4 agosto sarà la volta di “Raffo vs Poss”, per ricordare i due Tigers prematuramente scomparsi Francesco Raffaelli ed Enrico Possenti. Due squadre di giocatori biancoverdi amici di Raffo & Poss si sfideranno per tenere alto il loro nome.

Il 5 agosto due ore di gioco libero (ore 18-20), poi testimone passa ai giochi per i bambini e ragazzi nati tra il 2010 e 2017. Stessa formula venerdì 6 agosto, con giochi dalle 20 per i nati classe 2007-2010.

Tutti i bambini e ragazzi che prenderanno parte all’evento riceveranno in omaggio la maglietta Villanova Summer Playground, e per chi è all’esordio nella palla a spicchi con i Tigers c’è anche un buono gelato da consumare presso La Romana di Villa Verucchio.

“Villanova Summer Playground vuole essere una festa dello sport, della pallacanestro e della socialità. – spiega la filosofia dell’iniziativa il presidente Tigers, Lorenzo Meluzzi – Un impegno importante per la nostra società, che abbiamo fortemente voluto per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, dopo due stagioni travagliate per via dell’emergenza sanitaria. Ci auguriamo che Summer Playground sia un segnale positivo di ripresa e la possibilità per quanti non hanno mai giocato a pallacanestro di provare questo magnifico sport, con altri amici e sotto la guida di validissimi istruttori”.