La Notte Rosa arriva a Misano, il sindaco Piccioni: "Pronti a garantire la sicurezza"

Eventi

Misano Adriatico

| 14:25 - 28 Luglio 2021



Entra nel vivo da giovedì il programma della Notte Rosa a Misano Adriatico. Il Capodanno dell’Estate si conferma uno degli eventi di punta della riviera romagnola e anche per Misano, che da anni aderisce a questo evento di sistema. Anche quest’anno il tema della sicurezza sarà centrale.

“Tutti gli attori coinvolti in questo grande appuntamento – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni –hanno posto grande attenzione al rispetto dei protocolli anti Covid, necessari per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza. Misano, come già lo scorso anno, ha ovviamente fatto la propria parte: tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto del distanziamento, garantito attraverso i posti a sedere predisposti”.



La Pink Week sarà scandita dal ritmo del Misano Danza Summer Latin Festival, in scena da domani a domenica nel Parco del Sole di Misano Brasile. Tutti i giorni, dalle 18:00, sono previsti stage di danza con i migliori insegnanti della specialità, show, dj set, animazione serale e gara spettacolo. La serata finale sarà dedicata alle danze folk romagnole.



Attesissimo il concerto di venerdì 30 luglio (ore 21:30) quando sul palco di piazza della Repubblica salirà Giusy Ferreri. La cantante, famosa per numerosi tormentoni estivi degli ultimi anni come “Roma – Bangkog”, “Amore e Capoeira”, “Jambo”, “La isla” e il recente “Shimmy Shimmy”, coinvolgerà il pubblico di Misano Adriatico co tutta la sua energia.



Sempre venerdì, a partire dalle 18:00, tornerà la Portovida in versione rosa lungo la darsena di Portoverde. Dalla mezzanotte, invece, grande spettacolo pirotecnico nel tratto di spiaggia di fronte al Parco Mare Nord.



La musica sarà ingrediente fondamentale anche nella serata di sabato. Alle ore 21:30, in piazza della Repubblica, andrà in scena il concerto di tribute disco dance dei Divina Show, band che porta sui palchi di tutta Italia il meglio del proprio repertorio fatto di successi dagli anni ’80 sino ad oggi. Un evento resto ancor più spettacolare dai colorati costumi di scena.



Anche le moto in pista al Misano World Circuit renderanno omaggio alla Notte Rosa con la Women's European Cup, una speciale gara serale riservata al mondo femminile nell’ambito dell’appuntamento del Campionato Italiano Velocità in scena questo weekend al “Marco Simoncelli”.