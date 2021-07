Giornate di polizia locale e sicurezza urbana, dal 15 al 17 settembre a Riccione

Eventi

Riccione

13:21 - 28 Luglio 2021



“Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana”, organizzate dal Gruppo Maggioli, rappresentano un appuntamento fisso per gli operatori del settore, una ‘tre giorni’ di incontri, confronti e formazione, per dibattere sulle novità ed i temi d’interesse che coinvolgono principalmente Comandanti, Ufficiali e Agenti della Polizia Locale, provenienti da tutto il territorio nazionale, ma anche Dirigenti, Amministratori e Funzionari degli Enti accompagnati da un panel sempre più numeroso di esperti e fornitori del mercato.



Un’edizione, la 40ª, che mantiene il suo focus sull’innovazione, intesa come ricerca e divulgazione di contenuti specialistici e best practice e presentazione di prodotti di ultima generazione; con un occhio particolare alla selezione dei temi di maggiore attualità.



“Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” è il più grande Convegno Nazionale dedicato alla Polizia Locale, che si terrà, anche quest’anno, presso il Palazzo dei Congressi di Riccione, uno spazio che si associa all’evento stesso per storicità e familiarità.



PNRR e Riforma della PA, Sicurezza Stradale, Contrasto al degrado e all’illegalità, Modalità operative e nuovi Strumenti per il Controllo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile sono alcuni dei temi e ambiti di approfondimento del programma 2021, che prevede una parte convegnistica ricca di esperienze e contenuti. Interverranno, in merito, alcuni illustri esperti tra i quali: Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano e Luca Ramacci, Consigliere della Corte di Cassazione; tra gli invitati Carlo Sibilia, Sottosegretario Ministero degli Interni ed altri rappresentanti delle Istituzioni.



Amalia Maggioli - Consigliere Delegato Commerciale, Marketing, Estero – commenta: “Questo è un convegno storico per il nostro Gruppo e questa 40ª edizione rappresenta l’evoluzione che l’evento stesso ha acquisito negli anni, confermandosi il punto d’incontro per tutti i referenti del settore che desiderano condividere esperienze e restare aggiornati. In questi anni ci siamo impegnati a garantire la diffusione di conoscenze con contenuti studiati e dedicati, con l’obiettivo di valorizzare come opportunità le sfide che nell’ambito della sicurezza urbana si sono susseguite. L’intento di cerare un’agorà di confronto tra Polizia Locale, Istituzioni, esperti e fornitori di soluzioni, partito 40 anni fa da una prima idea condivisa, è oggi una certezza per tutti gli attori coinvolti. Un ringraziamento in questo percorso va anche alle principali Associazioni di Categoria del settore ed alle Istituzioni tra cui il Comune di Riccione, U.P.I. Unione Province d'Italia, Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna, Anci, che ci hanno sempre supportato”.