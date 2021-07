Coriano, il trasporto scolastico si può prenotare tramite PagoPA

Attualità

Coriano

| 13:16 - 28 Luglio 2021



Anche quest’anno, nell’ottica di supportare le famiglie nella conciliazione dei tempi di lavoro, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico. E con il medesimo intento l’Amministrazione comunale a breve procederà alla diffusione di un avviso per la manifestazione di interesse per il servizio di pre e post scuola.



Il servizio di trasporto scolastico è diretto a tutti gli alunni iscritti alle scuole primarie (scuole elementari) e secondarie di primo grado (scuole medie) presenti nel territorio comunale e partirà, presumibilmente il giorno lunedì 4 ottobre 2021. Il 30 agosto è la scadenza per presentare la domanda di iscrizione al servizio, seguendo le informazioni disponibili sulla pagina dedicata ai servizi scolastici nel sito istituzionale del Comune di Coriano, precisando che le richieste presentate oltre il termine saranno accolte nei limiti dei posti disponibili.



Fermate e orari dei percorsi saranno organizzati in relazione alle iscrizioni raccolte cercando, grazie a una scrupolosa e efficace gestione del servizio, di assecondare le esigenze delle famiglie cui come ogni anno sarà data comunicazione all’avvio del servizio. Saranno attivati scrupolosi protocolli per evitare i rischi di contagio derivati dall’eventuale persistere della situazione pandemica.



Novità introdotta a partire dall’anno scolastico in avvio è la modalità di pagamento della tariffa del servizio che dovrà effettuarsi tramite il sistema PagoPA attivo sulla pagina istituzionale del comune al link https://coriano.comune.plugandpay.it/ che consente di effettuare il versamento on line o, in alternativa, la stampa del relativo bollettino pagabile in ogni ufficio postale o sportello bancario e anche in tabaccheria.



Beatrice Boschetti (assessore ai servizi socioeducativi): “A proposito di tariffa del servizio, pur evidenziando che la quota a carico delle famiglie rappresenta solo una piccola parte del costo totale del servizio, a fronte del costo annuo di € 70’359,44 le quote a carico delle famiglie coprono circa per €11’000,00. Nonostante questo l’Amministrazione comunale ha mantenuto invariato nel tempo il costo di iscrizione al trasporto scolastico sin dall’anno scolastico 2014/2015 a conferma dell’attenzione a garantire una massima fruizione dei servizi scolastici da parte delle famiglie corianesi.”