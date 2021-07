Auto usate di lusso: chi sceglie una Range Rover di seconda mano

Attualità

Nazionale

| 12:45 - 28 Luglio 2021

Vendita auto usate, foto di repertorio.

Comoda, imponente e perfetta su ogni terreno, chi non desidererebbe guidare una Range Rover, il modello di punta di Land Rover, che negli anni ha saputo costruirsi una folta squadra di appassionati anche in Italia. Oggi tra coloro che preferiscono le Range Rover una buona fetta la sceglie di seconda mano, cerchiamo di scoprirne le motivazioni.



Una vettura sicura



Adatta a ogni terreno

Perfetta anche usata



Chi sceglie una Range Rover lo fa perché si tratta di un’auto sicura, adatta ad essere usata per guidare andando al lavoro, ma anche per il fuoristrada o i lunghi viaggi in autostrada. Garantendo su tutti i terreni il medesimo comfort: abitacoli extra large, tanti particolari eleganti all’interno e all’esterno, motorizzazioni potenti, che permettono di guidare per varie decine di migliaia di km senza alcuna preoccupazione. Altro motivo per cui si sceglie una Range Rover è anche una sorta di status symbol, viaggiare su un veicolo Land Rover permette di sentirsi al sicuro, ma anche di mostrare il proprio successo. I concessionari di auto usate lo sanno bene, per questo propongono modelli di Range Rover con poche decine di migliaia di km alle spalle, ancora in perfette condizioni, ideali continuare a macinare strada senza problematiche di sorta, ancora per parecchi anni. Permettendo comunque tutto ciò che una Range Rover promette, fuori strada compreso.



Gli italiani e l’usato

Il successo delle vetture di seconda mano

Il portafogli prima di tutto



Nel corso degli ultimi anni un numero crescente di italiani ha preferito l’auto di seconda mano. Questo è vero per l’utilitaria da donare al figlio neopatentato, così come per le auto di lusso, Range Rover comprese. Le motivazioni sono prettamente economiche, visto che un’auto immatricolata anche solo un paio di anni fa ha già perso una buona fetta del proprio valore commerciale. Se poi si considera che è possibile comunque vedere da vicino l’auto che si desidera scegliere, fare un test di guida e verificare che tutto sia in ordine, è chiaro che l’affare si fa ancora più interessante. Ultimamente anche chi preferisce un’auto di lusso ha scelto sempre più spesso l’usato; qui il taglio dei costi è ancora maggiore rispetto alle auto di piccola cilindrata e alle utilitarie. Se si riesce a trovare un veicolo che ha circolato poco e senza segni di usura, o ancora meglio una km 0, allora si ottengono solo vantaggi dal preferire le vetture di seconda mano.



Perché scegliere una Range Rover

Il classico cliente Land Rover

Tra i fuori strada più amati



Diciamoci la verità, tra i modelli di fuori strada presenti in commercio Land Rover ne propone un’ampia maggioranza, soprattutto se si considerano esclusivamente quelli che poi sono anche preferiti dagli italiani. Chi dice fuori strada di lusso dice Range Rover, il modello di punta del marchio inglese. Oggi buona parte dei guidatori di questa vettura la utilizza soprattutto in città; lo spirito da fuori strada però si mantiene e sa farsi valere non appena ci si sposta in montagna o sullo sterrato.