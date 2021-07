Rimini Calcio, è ufficiale l'arrivo del portiere: sarà l'under Christian Marietta

Sport

Rimini

| 12:39 - 28 Luglio 2021

Christian Marietta.

E' ufficiale l'arrivo del portiere Christian Marietta, nato a Ciriè (TO) il 14/04/2002. Un vero e proprio corazziere visto che è alto 195 cm. E' scuola Alessandria (Allievi Nazionali e Berretti) la scorsa stagione Marietta è sceso in campo 32 volte tra le fila della Caronnese (serie D).

LE ALTRE L'Aglianese ha preso due under: Filippo Nobile e Federico Romeo, nati rispettivamente nel 2001 e nel 2002. Nobile è un centrocampista centrale proveniente dalla Primavera dello Spezia, con cui ha raccolto 17 presenze e 3 gol nell’ultimo campionato Primavera 2. Anche Romeo è un centrocampista, cresciuto nelle giovanili di Juventus e Pro Vercelli. Lo scorso campionato si è messo in luce in Serie D con la maglia del Casale, collezionando ben 35 presenze nel girone A della massima serie dilettantistica.