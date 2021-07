Il folk dei "The Zen Circus" in versione acustica al Verucchio Music Festival

Eventi

Verucchio

| 12:23 - 28 Luglio 2021

The Zen Circus.

L' edizione 2021 del Verucchio Music Festival, in programma dal 23 al 31 luglio in piazza Battaglini sul sagrato della Chiesa Collegiata, con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, propone giovedì 29 luglio (ore 21.30, ingresso all’area concerto dalle ore 20.30) in piazza Battaglini (sagrato della Chiesa Collegiata) The Zen Circus in versione acustica.

Il Circo Zen, da Pisa. Undici album, un Ep, una raccolta e un romanzo anti-biografico all’attivo, venti anni di onorata carriera ed oltre mille concerti.

The Zen Circus hanno riportato lo spirito padre del folk e del punk al moderno cantautorato con “Andate Tutti Affanculo” (2009), un album che ha consacrato la band dopo anni di duro lavoro. Il disco – per la rivista Rolling Stone fra i migliori 100 album Italiani di tutti i tempi – ha contribuito a definire la nuova generazione della musica italiana degli anni zero.

Il loro talento è stato riconosciuto anche da importanti artisti internazionali, che hanno scelto di collaborare con loro, come Violent Femmes, Pixies e Talking Heads.

In venti anni di carriera la band si è costruita una credibilità condivisibile da pochissimi altri artisti nostrani grazie all’attività live più incessante, urgente e di qualità che si possa immaginare, confermandosi come una certezza del rock italiano, premiata nel tempo da un pubblico affezionato e sempre più transgenerazionale, che riempie ormai da anni i migliori club e festival del paese.

Oltre al lavoro discografico già citato ricordiamo gli album “Nati per subire” (2011), “La Terza Guerra Mondiale” (2016), “Il fuoco in una stanza” (2018) e il recente “L’ultima casa accogliente” (2020). Nella loro carriera hanno anche partecipato al Festival di Sanremo nel 2019 con il brano “L’amore è una dittatura” contenuto nella raccolta “Vivi si muore – 1999-2019” che ripercorre vent’anni di storia del gruppo.