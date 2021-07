Notte Rosa nel segno delle Winx alle Befane di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:41 - 28 Luglio 2021

Quella del 2021 sarà una Notte Rosa speciale, perché a farla da padrone non sarà solo il divertimento, con un fitto programma di concerti ed eventi che animeranno tutta la Riviera di Rimini, ma anche il progetto nazionale "Vola Via by Winx" realizzato da Rainbow, lo studio che ha dato vita alle fatine più famose del mondo e che in anteprima per Le Befane Shopping Centre svelerà la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne in partenza a novembre 2021 in collaborazione con la Onlus "Hands Off Women – HOW". Un momento ideale per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema attuale e importantissimo.



La campagna di sensibilizzazione



"Vola Via by Winx" è un progetto di ampio respiro che verrà ufficialmente lanciato a partire da novembre 2021, in occasione del mese dedicato alla violenza contro le donne con numerose iniziative ad hoc. Una campagna di sensibilizzazione che invita i giovani adulti a mettere in campo le proprie risorse e liberare le proprie energie, per aiutarli a crescere in modo più consapevole, responsabile e attento ai messaggi di violenza e a quegli stereotipi che minano i rapporti tra gli uomini e le donne. Il progetto realizzato da Rainbow è in collaborazione con HOW - Hands Off Women, Onlus fondata con il desiderio di trovare una soluzione a livello internazionale a un fenomeno ancora troppo diffuso: quello delle violenze contro le donne.



"VOLA VIA by Winx" debutta alla Notte Rosa di Rimini dal 28 luglio 2021



Mentre tutti i riflettori dei media saranno rivolti verso Rimini per il 'Capodanno dell'Estate 2021', dal 28 luglio al 4 agosto 2021 Le Befane Shopping Centre ospiterà l'anteprima del progetto con madrine le celebri Winx. Dal 29 luglio la galleria de Le Befane Shopping Centre sarà tematizzata in modo fataloso e spazio photobooth dedicato. Per prendere parte all'iniziativa e dare il proprio contributo basterà scattarsi una foto e postarla sui social inserendo l'hashtag #volavia. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un paio di ali Winx, mentre le tre foto più significative vinceranno una Gift Card.

Massimo Bobbo, Direttore Le Befane Shopping Centre di Rimini: "Quest'anno abbiamo colto l'occasione della Notte Rosa per lanciare un messaggio di grande importanza per la società. Questo speciale momento durante la Notte Rosa diventerà l'occasione per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne, trasformando il Centro commerciale di Rimini in una cassa di risonanza importante per lanciare messaggi positivi e coinvolgenti. Desideriamo ringraziare Rainbow e l'associazione HOW (Hands Off Women) per questa importante partnership che, grazie alle Winx, ci consente di avere un dialogo diretto con un target di giovani adulti. Infatti, non è mai troppo presto per parlarne e non è mai troppo tardi per farlo: bisogna mettere in campo tutte le forze e le risorse disponibili per combattere, e vincere, questa 'buona battaglia'."