Novafeltria

| 11:34 - 28 Luglio 2021

Un cittadino moldavo residente a Villa Verucchio è stato arrestato dai Carabinieri di Novafeltria. L’uomo, 28 anni, deve scontare una pena residua di 4 anni e 6 mesi di reclusione per una rapina compiuta nel 2016. Martedì pomeriggio i militari lo hanno rintracciato ed arrestato in esecuzione dell’ordinanza di carcerazione emessa dalla Sezione Penale della Corte d’Appello di Trento. Il 28enne si trova in carcere a Rimini.