Minorenne rapina coetaneo sulla spiaggia di notte a Cesenatico

Cronaca

Cesenatico

| 10:20 - 28 Luglio 2021

Ha rapinato un minorenne di notte sulla spiaggia libera a Cesenatico all'altezza di piazza Costa e del grattacielo; con una scusa lo ha abbracciato, strattonato e gli ha strappato dal collo la collana d'oro. Ma i carabinieri che erano in zona lo hanno arrestato poco dopo nelle vicinanze; si tratta di un 17enne senegalese residente a Cesena, già conosciuto dalle forze dell'ordine Dovrà rispondere di rapina, al momento è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza. Era stato il ragazzino rapinato, in evidente stato di shock, a fermare una pattuglia dei Carabinieri fornendogli la descrizione di chi lo aveva aggredito. Poco dopo la cattura.