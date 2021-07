Misano, droga ed evasione dai domiciliari, i Carabinieri arrestano due persone

Cronaca

Misano Adriatico

| 09:37 - 28 Luglio 2021

La droga e il denaro trovati a casa dello spacciatore.

I Carabinieri di Misano hanno arrestato un 36enne dominicano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina suddivisa in dosi. A casa del 36enne altri 13 grammi della stessa sostanza. E’ stato arrestato e verrà processato per direttissima.

A Montefiore Conca i Carabinieri hanno sorpreso un 41enne pregiudicato che, nonostante i domiciliari, andava a spasso per le vie del paese. E’ stato arrestato per evasione e, anche lui, verrà processato per direttissima.