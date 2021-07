Rimini Calcio, è Salvatore D'Alterio il vice di mister Marco Gaburro

Sport

Rimini

| 01:29 - 28 Luglio 2021

Salvatore D'Alterio.

Sarà l'ex difensore Salvatore D'Alterio, classe 1980, il collaboratore tecnico di mister Marco Gaburro. Lo scorso anno ha ricoperto lo stesso ruolo all'Andria, ora ripescato in serie C. In precedenza è stato giocatore di numerosi club in C ed in D in gran parte al sud tra cui Casertana, Nocerina, Foggia, Cavese, Taranto. Il preparatore atletico è Alberto Galdiolo, il figlio dell'indimenticato difensore della Fiorentina (e tecnico biancorosso) Giancarlo Galdiolo mentre il preparatore dei portieri è il riconfermato Fabio Finucci.

Intanto ormai definito l'ingaggio di uno dei due portieri under, Christian Marietta classe 2002. Dopo cinque anni alla Pro Settimo Eureka passa all’Alessandria dove ha vestito la maglia della Berretti per due stagioni prima del trasferimento alla Caronnese alla corte di mister Gatti (25 presenze da titolare). Per quanto riguarda la difesa, si sta stringendo per i difensori Federico Cuccato e Fabrizio Carboni, due vecchie conoscenze del ds Andrea Maniero e del tecnico Marco Gaburro

LE ALTRE Il Prato, che tornerà a giocare al Lungobisenzio, ha ingaggiato il difensore Ibrahima Diallo classe 98. Nativo della Guinea, prodotto del settore giovanile del Pescara, ha indossato in serie C le maglie del Teramo, Fano. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Vastese con 31 presenze ed un gol. Arriva anche

il centrocampista classe 2001 Francesco Soldani. Cresciuto nel vivaio della Fiorentina, Bologna, Pisa, nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell’ Aglianese con cui ha disputato 25 partite. Ecco infine il centrocampista classe 1997 Francesco D ‘Orsi. E' cresciuto nel settore giovanile del Lodigiani per poi passare al settore giovanile delle Ternana. Ha indossato la maglia dell ‘Albalonga, Anagni. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Lavagnese: nell’ ultimo campionato 32 presenze con 6 reti e 5 assist.

La Correggese in difesa punta su Dani Ficola, italo brasiliano classe 1997, crescuto nell'Atalanta, alla sua settima stagione in serie D (tra le altre Montegiorgio, Porto Sant'Elpidio, Recanatese). In precedenza sono arrivati: Milton Borgarello (1997, centrocampist), Mamadou Togola (2001, esterno destro, ex Levico e Recanatese), Alessio Ruci (1996, centrocampista di origine albanese) da tempo in categoria.

EX Il Sud Tirol ha preso in prestito dall’Empoli il portiere Gabriel Meli, 22enne, ex Rimini.

