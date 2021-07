Rimini Calcio, staff settore giovanile: Palazzi esce di scena, al suo posto Michele Pieri

Sport

Rimini

| 18:59 - 27 Luglio 2021

Michele Pieri e (in gallery) l'altro riminese Oscar Muratori proveniente dai Delfini.

C’è stata a sorpresa una defezione a cavallo del week end negli staff del settore giovanile del Rimini Calcio che erano stati già definiti dal nuovo responsabile del settore giovanile Matteo Roguletti e da noi annunciati l’altra settimana. Ha infatti declinato l’incarico tra la sorpresa generale Mirko Palazzi al quale era stata affidata l’Under 16 per cui al suo posto è stato chiamato Michele Pieri, ex calciatore biancorosso e nello staff della Scuola Calcio del Garden a capo della quale c'è Valter Sapucci, che ha vinto il ballottaggio con Diego Caverzan, altro ex biancorosso e già nel settore giovanile del Rimini.

Pieri era già stato allertato in precedenza nel caso in cui il Rimini fosse stato ripescato. Poi sappiamo come è andata a finire e una squadra è saltata e così la candidatura di Pieri. Ora con la defezione a sorpresa di Palazzi – che probabilmente si accaserà al Cattolica - la candidatura di Pieri è tornata in pista. Francesco Lunardini, altro ex biancorosso - una new entry - curerà la tecnica individuale per Under 14 e Under 15. Antonello Di Chiara sarà l'allenatore dei portieri

Intanto non si è spenta l’eco per la mancata riconferma dopo tanti anni di Giordano Cinquetti, il tecncio della Berretti e poi della Juniores. Sui social i tifosi non l’hanno presa affatto bene: è come se il Rimini avesse deciso di dare un calcio al suo passato, per certi versi disfarsi della sua carta d'identità perché il Cinque incarna da sempre lo spirito biancorosso.

Intanto giovedì ci sarà una riunione tra il Rimini Calcio e le società del territorio che sono state coagulate dal Garden, una iniziativa promossa per cercare di stringere una forma di collaborazione che possa portare vantaggi a tutti. Vedremo se nascerà qualcosa di positivo.

I MISTER, CHI SONO

ALESSANDRO BROCCHINI: allenatore JUNIORES U19 nato il 19/11/1983. Laurea Magistrale in Scienze dello Sport, Patentino UEFA A. Allenatore a Rimini dal 2008 al 2013, a Fano dal 2015 al 2021 fra U16 e U17 e negli ultimi mesi secondo in prima squadra.

OSCAR MURATORI: allenatore UNDER 17 nato il 20/02/84 a Rimini. Calciatore dilettante, allenatore UEFA B. Come allenatore esperienze alla Marignanese, al Rimini e al Miramare nel campionato di Promozione prima di approdare ai Delfini dove ha allenato in prima squadra e nel settore giovanile.

MICHELE PIERI: allenatore UNDER 16 nato il 16/06/92 a Urbino. Laurea Magistrale in Scienze Motorie, Patentino UEFA B. Ex calciatore professionista (settore giovanile Rimini FC – Palermo – Santarcangelo – San Marino – Vis Pesaro ecc…). Allenatore Giovanissimi Prof. al Rimini dal 2014 al 2016 e dal 2016 al 2021 al Garden.

FRANCESCO BERRETTA: allenatore UNDER 15 nato il 24/03/84 a Fano. Laureato in scienze Motorie, Professore Scuola Secondaria di Primo Grado, Patentino UEFA B, AIAC Project USA. Allenatore Scuola Calcio dal 2005/06 passa alla Vis Pesaro nel 2014/15 per poi allenare l’Alma Juventus Fano dalla stagione 2016/17 a quella 2020/21. Alla guida dell’U15 granata raggiunge nel 2018/19 la Semifinale Scudetto U15 Serie C.

FILIPPO BERARDI: allenatore UNDER 14 nato il 05/08/89 a Fano. Calciatore dilettante, Laureato in Scienza dello Sport. Patentino UEFA B, tecnico del Centro Federale Marche. All’Alma Juventus Fano dal 2014 al 2021 con esperienze nei campionati nazionali con i gruppi U13 e U15.