Santarcangelo verso un Piano urbano della mobilità sostenibile

Attualità

Santarcangelo di Romagna

16:03 - 27 Luglio 2021



Ci sarà tempo fino al 31 agosto per dare il proprio contributo alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Visto il buon numero di suggerimenti e indicazioni pervenute attraverso il geoblog, l’Amministrazione comunale ha deciso di prolungare di un mese il periodo entro cui presentare proposte o votare quelle di altri su viabilità, sosta, trasporto pubblico, accessibilità, mobilità ciclabile e pedonale. Un centinaio le indicazioni giunte fino ad oggi attraverso il geoblog a cui si aggiungono numerose adesioni alle singole proposte.





Prosegue pertanto il coinvolgimento della città sul Pums: dopo gli incontri con gli stakeholder e i contributi raccolti tramite questionari, dalla fine del mese di giugno sul sito del Comune sono pubblicati il quadro conoscitivo e il geoblog, due strumenti fondamentali del percorso partecipativo che porterà alla redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) di Santarcangelo: https://www.comune.santarcangelo.rn.it/pums/.





Il quadro conoscitivo analizza lo stato di fatto della mobilità a Santarcangelo: in particolare nella sezione “L’offerta di mobilità” il documento riporta un’analisi dettagliata della viabilità automobilistica, del trasporto pubblico, della rete ciclabile e pedonale della città. Nella sezione “La domanda di mobilità” invece sono presentati i risultati del questionario somministrato alla cittadinanza e nelle scuole, delineando un primo quadro generale delle necessità espresse dai santarcangiolesi per quanto riguarda la viabilità e la sosta, il trasporto pubblico e gli obiettivi che l’Amministrazione comunale dovrà perseguire attraverso il Piano.





Affinché il maggior numero di persone possibile possa dare il proprio contributo su tematiche importanti come la viabilità e la mobilità (altri argomenti come ad esempio parchi, attrezzature sportive ecc., non potranno essere presi in considerazione in questo contesto), l’Amministrazione comunale ha posticipato la data del 31 luglio a fine agosto, termine entro il quale potranno essere inviati i suggerimenti che saranno raccolti e vagliati dal punto di vista tecnico, normativo e di coerenza con gli obiettivi del Pums.