Bellaria Igea Marina: l’Algida Park il divertimento dell’estate da oggi per i centri estivi

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:56 - 27 Luglio 2021

In foto: Consegna dei gettoni.

È partito con grande successo di gradimento il parco giochi gonfiabile di Algida Park, attrazione unica in tutta Italia ed esclusiva per Bellaria Igea Marina, frutto della collaborazione di Fondazione

Verdeblu e 7Events.

Il gonfiabile di 250 mq ha già fatto divertire tanti piccoli turisti di Bellaria Igea Marina ed è pronto per accogliere i ragazzi dei centri estivi della città.

Sono stati mille i gettoni messi a disposizione dell’Assessorato alla Scuola direttamente dal Presidente di Fondazione Verdeblu e 7Events. I ragazzi dei centri estivi potranno quindi accedere all’Algida Park dalle 20.30 alle 22.00 rigorosamente accompagnati da adulti.

L’Assessore Ceccarelli esclama: "Ringrazio per la sensibilità dimostrata: una possibilità inedita per i nostri ragazzi dei centri estivi che potranno usufruire di questa opportunità. Per noi i centri estivi sono una esperienza fondamentale che permette di coniugare i tempi di vita e lavoro delle famiglie. Inoltre è importante che i ragazzi possano usufruire, come in un circuito virtuoso, di tutte le risorse che si mettono in gioco a loro vantaggio."

L’installazione, posizionata direttamente in spiaggia tra gli stabilimenti 72 e 75 di Igea Marina, è attiva tutte le sere dalle 18.00 alle 23.00 fino al 5 settembre consentendo una nuova occasione di divertimento sicuro ed originale. Accedere all’Algida Park è semplice: i gettoni si possono trovare in tutti punti vendita del prodotto convenzionati, mentre ai ragazzi dei centri estivi verranno distribuiti dalla Fondazione Verdeblu e 7Events in collaborazione con l’Assessorato. Il progetto ideato dall’Agenzia milanese 7Events e sposato da Fondazione Verdeblu, intende ampliare l’offerta turistica dedicata ai bambini all’interno del progetto Famly, ricalcando il claim 2021 “Flower Mood”.

"Siamo contenti che anche i bambini di Bellaria Igea Marina possano fruire gratuitamente di questa

attrazione" – chiosa il Presidente di Fondazione Verdeblu- "Ringrazio per la disponibilità l’Assessore Ceccarelli e ringrazio per la sensibilità l’Agenzia 7Events, grazie a loro abbiamo creato un'ulteriore opportunità di divertimento, gratuita per i bambini."

Grande soddisfazione espressa anche da Massimo Turturro di 7Events: "Algida Park rappresenta uno dei risultati che seguono ad una proficua e soddisfacente collaborazione con Fondazione Verdeblu e tutta la località di Bellaria Igea Marina."