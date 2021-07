Santarcangelo: lavori alla rete del gas fanno riscoprire l’antica Via Emilia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:40 - 27 Luglio 2021

Scavi in viale Marini.

Gli scavi di Adriagas in via Ludovico Marini, a ridosso di via Matteotti, hanno portato alla luce alcuni reperti archeologici quasi certamente riferibili all’antica Via Emilia. Di conseguenza, i lavori alla rete del gas che nel tratto interessato dal mercato si sarebbero dovuti concludere nell’arco di qualche giorno e comunque entro giovedì, dovranno prolungarsi rispetto ai tempi inizialmente previsti.



Nel frattempo oltre a interessare la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna (gli archeologi già sul posto per effettuare i primi scavi), i tecnici dell’Amministrazione comunale stanno valutando quali soluzioni adottare per ricollocare sei banchi del mercato del venerdì posizionati lungo via Ludovico Marini.



L’intervento alla rete del gas in alcune vie del centro, iniziato lunedì scorso, oltre a interessare via Ludovico Marini, si estenderà su un tratto di via Verdi e su via Giordano Bruno. L’intervento alla rete del gas si concluderà con gli scavi previsti in via Porta Cervese e in via Andrea Costa e con la collocazione di una centralina nei pressi dell’ingresso al parco Francolini.