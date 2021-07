Il presidente della Provincia ha incontrato la nuova vice questore Maffei

Attualità

Rimini

| 15:23 - 27 Luglio 2021

L'incontro del presidente Santi con la nuova vice questore Maffei e il questore De Cicco.

Questa mattina (martedì 27 luglio) il presidente della Provincia Riziero Santi ha ricevuto la nuova vice questore di Rimini, Fiorenza Grazia Maffei, accompagnata dal questore Francesco De Cicco.



“Ho dato il benvenuto alla dott. ssa Maffei, a nome dell’intera comunità provinciale – dichiara il presidente Santi. L’incontro è stato l’occasione per una conoscenza diretta e per uno scambio di vedute sulla situazione del momento, con la stagione turistica in pieno svolgimento e la crisi pandemica che continua a minacciare la comunità. Ho ringraziato la vice questore Maffei per la graditissima visita, facendole i migliori auguri di buon lavoro e di buona permanenza a Rimini, garantendo a lei, come al questore De Cicco, sempre la massima collaborazione istituzionale e personale. Una nota di apprezzamento l’ho voluta dedicare anche alla conferma del fattore di genere, che ritengo costituisca un valore aggiunto al ruolo e alla responsabilità ricoperta dalla dottoressa Fiorenza Grazia Maffei.”