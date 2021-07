Cronaca

Rimini

| 15:06 - 27 Luglio 2021

Alle ore 01:40 di lunedì notte gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti sul Lungomare Tintori per procedere al controllo di un senegalese di 23 anni che poco prima veniva intercettato nella vendita di sostanza stupefacente.



Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio in quanto trovato in possesso oltre ad una banconota da 20 euro anche di 4,15 grammi lordi di hashish, il tutto, successivamente posto sotto sequestro penale.