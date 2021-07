Tenta di rubare il cellulare a due giovani: 25enne arrestato dalla polizia a Riccione

Cronaca

Rimini

| 15:04 - 27 Luglio 2021

Lunedì notte il personale del reparto Prevenzione crimine di Genova aggregato allla questura di Rimini, è stato inviato a Riccione in Piazzale Azzarita per una persona aggredita. Sul posto, veniva bloccato un giovane straniero di 25 anni, parte di un gruppo di ragazzi rimasti ignoti che stavano aggredendo altri coetanei.



All’atto dell’aggressione il malvivente ha colpito con calci e pugni due giovani che stavano passeggiando sul lungomare per derubarli del cellulare che avevano in mano. Le vittime hanno cercato di scappare per sottrarsi all’aggressione ma sono stati raggiunti dai facinorosi. Accompagnate le vittime in pronto soccorso per le cure del caso, hanno riportato lesioni dichiarate guaribili in 7 giorni.



Da lì a poco è arrivato l’equipaggio della polizia e il gruppo di aggressori si è dato precipitosamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti sono riusciti a bloccare ed arrestare uno dei malviventi per rapina aggravata e tradotto presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.