Zanzara tigre, a Misano Adriatico parte il trattamento delle caditoie private

Attualità

Misano Adriatico

| 14:55 - 27 Luglio 2021



Nonostante la prolungata assenza di piogge prolifera la zanzara tigre, che riesce a trovare in pozze e ristagni d’acqua le condizioni ideali per sopravvivere e riprodursi. Fondamentale, dunque, è il trattamento delle caditoie private attraverso l’applicazione di prodotto larvicida. I flaconcini di prodotto si possono ritirare gratuitamente presso le farmacie comunali di Misano.



“Invitiamo chi non lo avesse già fatto a recarsi in farmacia per il ritiro gratuito del prodotto – dice l’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi -. Se vogliamo evitare la formazione di colonie di zanzare tigre è molto importante il trattamento delle caditoie private. Al contempo è opportuno adottare alcuni semplici accorgimenti: evitare i ristagni d’acqua domestici, svuotare periodicamente l’acqua presente nei sottovasi, evitando di riversarla nei tombini ma prediligendo il terreno; inoltre, è importante pulire periodicamente le grondaie”.



Prosegue, intanto, il trattamento delle caditoie comunali da parte di Geat con l’utilizzo di prodotto larvicida non nocivo per l’ambiente. I passaggi, sei in tutto, sono partiti a maggio e si concluderanno ad ottobre.