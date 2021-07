Pink Week 2021: terza giornata tra musica, cultura, e divertimento per i bimbi

Eventi

Rimini

| 14:08 - 27 Luglio 2021



Ci sono musica per ogni orecchio, visite guidate, enogastronomia e iniziative per i bimbi nella terza giornata, mercoledì 28 luglio, della Pink Week 2021.





A Cattolica Aka7even, finalista di Amici, attenderà i fan in Piazza I Maggio per incontrarli e firmare le copie del suo ultimo lavoro discografico.



A Verucchio il quarto appuntamento del XXXVII Verucchio Musica Festival avrà per protagonista mercoledì 28 luglio in Piazzale Battaglini, sul sagrato della Chiesa Collegiata, il cantautore toscano Lucio Corsi. Accompagnato dalla sua band (Marco Ronconi batteria, Filippo Scandroglio chitarra, Iacopo Nieri pianoforte, Giulio Grillo tastiere, Tommaso Cardelli basso), darà vita a una serata dedicata ai brani del suo ultimo disco “Cosa faremo da grandi” prodotto da Francesco Bianconi e Antonio Cooper Cupertino, assieme ad alcune sorprese. Biglietti su:https://www.ticketone.it/event/lucio-corsi-sagrato-chiesa-della-collegiata-13846340/

Tutto in rosa anche a San Mauro Pascoli (Fc) che nella sua maestosa Arena Arcobaleno mercoledì 28 propone la magica atmosfera di antiquari e artigiani locali, in attesa del weekend con l’esibizione di Mirko Casadei e lo spettacolo pirotecnico.



Torna a Poggio Torriana la Collina dei Piaceri, l’evento enogastronomico in cui i protagonisti rappresentano la migliore cucina che nelle tre serate darà vita ad un ristorante a cielo aperto, con proposte gastronomiche cucinate dal vivo, musica itinerante e atmosfere accattivanti. Per info: urp@comune.poggiotorriana.rn.it



A Rimini si fa il “Mini Giro del Mondo in 40 corti”, il tour cinematografico dei cortometraggi internazionali, che porta sullo schermo alle ore 21 nella bellissima cornice della spiaggia di Riminiterme (Bluebeach) una selezione di cortometraggi di qualità, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano, che il pubblico ha la possibilità di votare per scegliere i finalisti che si sfideranno nell'ultima tappa in programma a dicembre (ingresso fino ad esaurimento posti. Per informazioni: info@amarcort.it).