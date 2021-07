Notte rosa, Diodato è già sold out, ultimi posti gratis per la Milanesiana e RDS

Eventi

Rimini

| 13:31 - 27 Luglio 2021

Foto di repertorio.

Sale l’attesa per la settimana di eventi che tinge Rimini e la Romagna di rosa. L’evento clou dell’estate che si “spalma” lungo una settimana (da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto) con decine di eventi diffusi e all’aperto, tra mare e entroterra, registra i primi sold out per le prenotazioni gratuite e obbligatorie, nel totale rispetto delle norme di sicurezza, con accessi contingentati, controlli in entrata e sedute posizionate nel rispetto del distanziamento.



Sold out per il concerto di Diodato che si tiene per la Notte Rosa a Rimini sabato 31 luglio. In poco più di una settimana sono andati esauriti tutti i posti a sedere gratuiti disponibili. Ultimi biglietti disponibili per partecipare all’evento gratuito, in piazzale Fellini Rimini, di venerdì 30 luglio (inizio ore 20.30) dove la Notte Rosa incontra la Milanesiana diretta da Elisabetta Sgarbi, con protagonisti il prologo musicale Omaggio a Fellini di Marco Morgan Castoldi, la lectio illustrata dal titolo ‘Caravaggio’ di Vittorio Sgarbi e, a chiudere, il concerto degli Extraliscio, la band che ha ridato vita al liscio in chiave punk, composto dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, dalla star del liscio Moreno Conficconi ‘il biondo’ e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara.

Ultimi biglietti anche per le esibizioni targate RDS: dal nuovo Belvedere di Piazzale Kennedy si potrà assistere (solo su prenotazione obbligatoria) agli ‘showcase’ dei Sottotono protagonisti giovedì 29 luglio, mentre il 30 luglio ci sarà l’esibizione live di Dotan, il musicista israelo-olandese, che grazie al suo inconfondibile timbro e al suo andamento ritmico potente, ha scalato le classifiche con il suo ultimo singolo Mercy. Il 31 luglio sarà dedicato all’esibizione di Aka7even, Luca Marzano, il giovanissimo primo artista di “Amici di Maria De Filippi” e di Lorenzo Fragola, che torna in radio con “SOLERO" assieme ai The Kolors.

La settimana rosa continua con Enzo Iacchetti, il 27 luglio all’Arena del Mare (ex colonia Enel, spiaggia libera tra i bagni 107 e 108), per una serata di improvvisazione e interazione con il pubblico, in cui il tv man presenta “Non è un libro”, un flusso di pensieri autopubblicato dal conduttore tv durante i mesi di lockdown. Iacchetti ha deciso di donare il 100% degli incassi del libro alla Croce Rossa Italiana (ore 21.00 Ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

Venerdì 30 luglio si parte anche con il primo appuntamento di “Terrazza Dolce Vita”, il ciclo di salotti en plen air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi e ospitati nel giardino del Grand Hotel di Rimini. In occasione della Note Rosa, la rassegna si apre con una gloria della musica italiana, Fausto Leali, seguito sabato 31 da Bobby Solo e domenica 1 agosto dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith.



Si prosegue lunedì 2 agosto con Enrico Brizzi (ore 18) e Paolo Mieli (ore 18.30); martedì 3 agosto, focus sul Covid con l’Ambasciatore Giulio Terzi, insieme al giornalista Alessandro Politi de “Le Iene” e con la partecipazione di Michele Perrino, ad di Medtronic Italia SpA (ore 18).

Successivamente incontro sui diritti umani con Ingrid Betancourt, politica colombiana, Penpa Tsering, politico tibetan (in collegamento) e Giulio Terzi (ore 18.30). Si prosegue mercoledì 4 agosto con Peter Gomez; giovedì 5 agosto con Giorgio Terruzzi (ore 18) e Michele Santoro, insieme al vignettista Vauro Senesi (ore 18.30). Di cinema si parla venerdì 6 agosto, con Simona Ventura, Francesco Tricarico, e Mons. Dario Viganò. Sabato 7 agosto saranno ospiti Ricky Tognazzi e Simona Izzo, insieme a Salvatore Esposito, mentre domenica 8 agosto sarà la volta della celebre attrice cinematografica e teatrale, Valeria Fabrizi. Lunedì 9 agosto appuntamento con Gene Gnocchi e Carlo Cracco, e martedì 10 ultimo salotto con la cantante Noemi. Gli incontri iniziano alle ore 18.00 e hanno ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria scrivendo a congressi@grandhotelrimini.com

Sempre venerdì 30 luglio a Vergiano di Rimini lo spettacolo di Paolo Cevoli, un vero e proprio One Man Show in cui i ricordi del Cevoli bambino si alternano alla più stretta attualità, Anche la spiaggia si tingerà di rosa il 30 luglio con "Un Mare di Rosa": degustazioni, spettacoli acrobatici e danzatori delle fiamme, che illumineranno la spiaggia di Rimini sud, dal bagno 1 al 150 con piccoli eventi diffusi e “open space” in riva al mare, con il distanziamento di lettini, sdraio e sedie, per i punti musica e per i punti spettacolo e con la presenza di steward che assicurano il rispetto della sicurezza e il divieto di ballo nelle aree coinvolte dall’evento.

A mezzanotte di venerdì 30 luglio tutti con il naso all’insù: come di consueto in contemporanea su tutta la Riviera si terrà lo spettacolo di fuochi d’artificio. Dal porto di Rimini la magia dei fuochi d’artificio che colorano il mare e il cielo davanti alla spiaggia di Marina Centro. Info: ingresso gratuito.

All’alba della notte fra venerdì e sabato, alle ore 5.00, protagonista sulla spiaggia di Rimini Terme con ‘The Legend of Morricone’, sarà l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno che eseguirà un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano Ennio Morricone. Un viaggio incredibile tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Si invita il pubblico a portare il telo da mare e ad accomodarsi mantenendo la distanza minima di un metro.

La festa continua fino a domenica 1 agosto con I Ministri in Concerto, il gruppo musicale alternative rock italiano sul palco dell’Arena Lido alla darsena di Rimini presenta il nuovo ep “Cronaca nera e musica leggera”. Quest'ultimo lavoro discografico apre un capitolo nuovo per la band milanese, che torna sulle scene musicali con grande energia, riconfermandosi come una delle eccellenze del panorama rock italiano.

Tutti gli eventi su www.lanotterosa.it