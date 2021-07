Riccione diventa la patria della street dance con l'Mc Summer

Eventi

Ballerine di urban street.

Dal 28 al 30 luglio 2021, la street dance torna protagonista con l’Mc Summer 2021, la prima edizione estiva dell’Mc Hip Hop Contest l’evento hip hop di riferimento che lo scorso anno ha festeggiato la venticinquesima edizione e che da tredici anni, nei primi giorni di gennaio, trasforma Riccione nella capitale mondiale dell’urban dance con stage, spettacoli, contest e battle.

Vista l’impossibilità di svolgersi nel gennaio 2021, l’Mc Hip Hop Contest ha deciso di presentare un’edizione speciale completamente rivisitata, che, però, mantiene inalterata l’energia e l’emozione che caratterizzano da sempre questo grande appuntamento. Tante le occasioni proposte ai ragazzi per esibirsi e mostrare il loro talento nelle location più rappresentative della città di Riccione.

L’ Mc Summer organizzato da Cruisin’ con il Patrocinio del Comune di Riccione, è, dunque, una grande occasione per poter tornare a studiare con coreografi di fama internazionale, seguendo un ricco programma di lezioni sui diversi stili dell’hip hop in programma al Palazzo del Turismo e al Palazzo dei Congressi di Riccione.

Il focus dell’evento MC Summer è come di consueto il Crew Contest: le crew provenienti da tutt’Italia portano in scena coreografie sempre più innovative e spettacolari di fronte allo sguardo attento di una prestigiosa giuria internazionale. Mercoledì 28 in Piazzale Ceccarini la prima sessione di sfida e venerdì 30 luglio la grande serata finale dove verranno eletti i vincitori di questa speciale edizione.

L’ingresso per il pubblico alle serate è gratuito, contingentato e tramite prenotazione.

L’MC Summer, forte del suo consolidato riconoscimento nel settore, torna con un’energia rinnovata, un impegno più ampio e condiviso ed uno sguardo progettuale al futuro grazie alla compartecipazione di APT Servizi Emilia Romagna e all’inserimento nel cartellone di Riviera Danza 2021, manifestazione di sistema che coinvolge i comuni costieri della Romagna promossa da APT Emilia Romagna e Visit Romagna.