Viserbella, litiga con il vicino di casa, prende una katana e lo ferisce

Cronaca

Rimini

| 11:58 - 27 Luglio 2021

La katana sequestrata.

Al culmine di una lite in un condominio, un uomo ha afferrato una katana ferendo il contendente. I fatti sono accaduti lunedì a Viserbella. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Viserba. Secondo una prima ricostruzione la lite è iniziata per futili motivi. Ad un certo punto, accecato dalla rabbia un 50enne, senza precedenti, ha afferrato la katana che aveva in casa e ha ferito leggermente al petto un 49enne incensurato. Quest’ultimo è stato portato in ospedale dal personale del 118. Il 50enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate. La katana è stata sequestrata.