Vandali a Bellaria Igea Marina: danneggiati tre stabilimenti balneari

| 11:06 - 27 Luglio 2021

Stabilimenti balneari danneggiati.

Ombrelloni spaccati, tavolini divelti, ma anche gonfiabili squarciati e lettini prima rovesciati e poi seminati a casaccio per l'arenile. Un raid vandalico in piena regola quello che domenica notte, ha visto finire nel mirino di alcuni teppisti i bagni 20, 21 e 22 di Bellaria Igea Marina. Praticamente tutti tre gli stabilimenti balneari, hanno registrato grossi danneggiamenti. Scattata la segnalazione ai Carabinieri che, dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno iniziato le indagini per cercare di individuare gli autori.