Cattolica, una serata speciale per la Romagna e per Secondo Casadei

| 10:44 - 27 Luglio 2021

Secondo Casadei.

Per il 750° anniversario della nascita di Cattolica, non poteva mancare l’evento speciale di Good Vibrations, la rassegna estiva di parole e musica della Biblioteca Comunale a cura di Emiliano Visconti - Associazione Rapsodia. Quest’anno il consueto programma si condensa in un unico appuntamento davvero straordinario: una dedica al liscio, colonna sonora della Romagna, e al suo portavoce ufficiale Secondo Casadei.

L'appuntamento è per mercoledì 28 luglio 2021 ore 21 Piazza del Tramonto / zona porto ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La voce narrante di Gianfranco Gori, figlio di Marino, trombettista di Casadei, racconta i momenti salienti della vita dello Strauss della Romagna sulla base dei ricordi del padre e le pagine del diario segreto di Riccarda Casadei, che sveleranno sentimenti che pochi conoscono.

L’amore per la nostra terra dalle colline al mare, per tutta la Riviera del ballo, ricordando la bella Cattolica.

La fisarmonica di Simone Zanchini e i sassofoni di Stefano Bedetti interpretano la musica di Secondo Casadei in chiave Jazz, un grande amore del Maestro.

Un viaggio nel tempo sulle note Jazzate della musica folkloristica italiana più amata, dalla nascita dell’orchestra al passaggio di testimone al nipote Raoul, che ha diffuso la tradizione della Romagna nel mondo.