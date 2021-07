Manifestazione "no Green Pass", avvocati riminesi contro colleghi che hanno partecipato

Attualità

| 07:44 - 27 Luglio 2021

La manifestazione contro l'entrata in vigore del Grenne Pass, che si è svolta sabato scorso in varie città tra cui Rimini, ha visto tra i partecipanti alcuni avvocati. Numerosi Avvocati penalisti e civilisti di Rimini, in una nota stampa, si dissociano dalle idee espresse dai colleghi. La nota, firmata da diversi professionisti, viene evidenziato come "Parlare di «truffa del Covid» e di «dittatura sanitaria», costituisce un insulto alla memoria degli oltre 130.000 morti italiani di Covid, alla memoria dei Colleghi dei vari Fori italiani che si sono ammalati gravemente oppure che sono deceduti per Covid". Citando alcune leggi, gli avvocati ribadiscono che "il cosiddetto “Green Pass” non comporta un obbligo vaccinale generalizzato".

Di seguito la nota stampa "Noi avvocati democratici per la difesa della salute pubblica"



In data 24/07/2021, mentre l’epidemia registra una allarmante e pericolosa recrudescenza, si è svolta a Rimini, come in altre città italiane, una manifestazione organizzata da vari movimenti no-vax « per la libertà; contro la truffa del Covid; contro la dittatura instaurata, contro il “Passaporto schiavitù”»

A questa manifestazione hanno partecipato attivamente alcuni colleghi, con interventi che miravano a “legittimare” giuridicamente le assurde posizioni no-vax .

Noi Avvocati riminesi intendiamo manifestare il nostro radicale dissenso e censurare quindi queste

argomentazioni del tutto infondate.

Parlare di «truffa del Covid» e di «dittatura sanitaria», costituisce un insulto alla memoria degli oltre

130.000 morti italiani di Covid, alla memoria dei Colleghi dei vari Fori italiani che si sono ammalati

gravemente oppure che sono deceduti per Covid; costituisce un insulto alla memoria di tutte quelle

persone che sono decedute e che continuano a morire nel mondo.

Il concetto individualistico di “libertà” propagandato dai no-vax, non ha nulla a che fare con i principi

democratici della nostra Costituzione, mentre ha molto a che fare con la “cultura” del «me ne frego>> !

I sottoscritti Avvocati riminesi vogliono ribadire che:

-a) la Costituzione Italiana tutela la salute, sia come diritto dell’individuo sia come interesse della

collettività. L’art. 32 recepisce quindi, anche in materia sanitaria, i principi solidaristici affermati dall’art.

2. Pertanto possono essere disposti anche trattamenti sanitari obbligatori, in forza di una disposizione di Legge (cioè con norma di fonte primaria); del resto in Italia l’obbligo vaccinale è stato più volte disposto nel 1963, nel 1966, nel 1991 e nel 2017.

Solo con l’obbligo vaccinale sono state debellate malattie, un tempo epidemiche, come la poliomielite ed il vaiolo.

-b) il cosiddetto “Green Pass” non comporta un obbligo vaccinale generalizzato, ma costituisce un

mero requisito o una idoneità per accedere a determinati servizi ed ambienti sociali (come la patente per poter guidare); pertanto è perfettamente legittimo sotto il profilo costituzionale

-c) il Green-Pass non viola affatto alcuna normativa sulla tutela della Privacy, poiché sono stati recepiti i correttivi indicati dal Garante. Peraltro esiste un necessario principio di bilanciamento tra la giusta tutela della privacy individuale e l’altrettanto giusta tutela della salute collettiva.

Le argomentazioni “no-vax ” sono pretestuose e giuridicamente infondate.

Noi difensori dei diritti, ci schieriamo decisamente a difesa del diritto alla salute di tutti i cittadini, nel

rispetto del principio di solidarietà sociale stabilito dalla nostra Costituzione.

Gli Avvocati Riminesi:

