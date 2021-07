Rimini Calcio: ecco Federico Mencagli, un altro attaccante per completare il reparto offensivo

Sport

| 21:40 - 26 Luglio 2021

Federico Mencagli.

Dopo Simone Tomassini, un altro attaccante entra a far parte della rosa del rimni Calcio. Anche lui viene dal Folonica Gavorrano. Si tratta di Federico Mencagli, classe 91 (30 anni compiuti il primodi luglio), un ariete di 1,88: si tratta di una punta centrale che ha nella progressione la qualità migliore da mettere al servizio della squadra. Nella scorsa stagione ha segnato sette reti come del resto Simone Tomassini (per lui 16 e 15 reti nei due precedenti campionati), ma nelle due precedenti stagioni alla Sangiovannese ha realizzato 21 gol complessivamente. Un giocatore che è partito dalla Prima categoria per farsi strada in Promozione ed Eccellenza (il top di reti al Valdarno in Eccellenza: 17 reti)

Sulla carta è destinato a far giocaersi la maglia di punta centrale con Tomassini. Al momento attuale il reparto offensivo del Rimini è composto da Tomassini, Mencagli, Ferrara, Arlotti, il baby Pecci. A questi andrà aggiunto Gabbianelli (arriverà di certo tra qualche settimana) e il jolly Tonelli che può essere utilizzato come mezzala e trequartista. Difficile a questo punto che possa arrivare un bomber da 20-25 gol come era nelle attese della tifoseria, ma di certo il ds Maniero e mister Gaburro avranno fatto le scelte migliori per centrare l'obiettivo della promozione in serie C.

Ora si deve sistemare il centrocampo e la difesa e soprattutto individuare i due portieri under (si cercano giocatori con esperienza in serie D) e il pacchetto di giovani che a quanto pare verranno in gran parte da fuori.