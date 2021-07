Radio Bruno accende Bellaria Igea Marina: voce ufficiale per la stagione 2021

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 16:41 - 26 Luglio 2021

Il meeting studio di radio Bruno a Bellaria Igea Marina.

L’estate di Bellaria Igea Marina si sintonizza sulle onde radio dell'emittente più ascoltata in Emilia Romagna: Radio Bruno, la voce ufficiale di Bellaria Igea Marina per la stagione 2021.

Il Meeting Studio di Radio Bruno, inaugurato sabato 24 luglio fino a domenica 5 settembre, è posizionato in piazza Alda Merini, nella zona centrale di Igea Marina. Durante il giorno trasmetterà i programmi in radio visione su maxischermo intrattenendo i passanti con tanta musica targata Radio Bruno. Il Meeting Studio sarà inoltre sede per accogliere ed intervistare ospiti e personaggi che durante l’estate graviteranno a Bellaria Igea Marina diventando polo attrattivo, inserito tra i numerosi eventi diffusi su tutto il territorio bellariese.



Ogni giorno a partire dalle ore 18,00, lo Staff di animazione Flower Mood intratterrà i presenti con musica e allegria, regalando i tanti gadget messi a disposizione da Radio Bruno, Fondazione Verdeblu ed alcuni Sponsor di aziende Nazionali come Marlù Gioielli, la prima azienda coinvolta già da questa domenica. Il Meeting Studio sarà anche la base dei Tour Promozionali organizzati dall’ emittente radiofonica, in più Radio Bruno sarà protagonista nel prossimo mese anche sulla Fower Boat, con la musica dei propri Dj, tutti isabati pomeriggio, con l’aperitivo itinerante e dj set più cool della Riviera.



"Sabato 24 luglio è iniziata l’attività nel Meeting Studio, come da programma. – sottolinea il Presidente di Fondazione Verdeblu - Porterà la presenza sul territorio di Bellaria Igea Marina di

Radio Bruno, animando il centro e la spiaggia di Igea Marina con musica, divertimento e tanti

gadget. Gli operatori adiacenti allo studio sono stati carinissimi e simpatici durante la prima

animazione di sabato, a loro va il nostro ringraziamento. La nostra idea è di portare oltre che al

territorio, anche alle aziende dell’area un valore aggiunto."