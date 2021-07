Aggiornamento Covid, a San Marino lieve risalita dei casi, sono 35

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:22 - 26 Luglio 2021

Dati Covid San Marino 26 luglio 2021.

L’aggiornamento dei dati delle infezioni da Sars-CoV-2 nella Repubblica di San Marino registra un lieve ma costante aumento di nuovi positivi nelle ultime due settimane.

I dati a disposizione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale evidenziano un totale di 35 persone, di cui 32 in territorio sammarinese e tre in Italia.

Il totale quindi, dei casi di Covid-19 individuati dall’inizio della pandemia, sale a 5.130, con 5.005 guarigioni e 90 decessi.

Tutti i nuovi casi di infezione si trovano in isolamento al proprio domicilio, non ci sono quindi persone positive ricoverate in Ospedale. Si tratta di persone asintomatiche o paucisintomatiche seguite dal Gruppo Covid Territoriale dell’ISS.



Circa il 60% delle persone positive ha completato il ciclo di vaccinazione.

Si tratta di un dato che non deve sorprendere e che si sta già verificando in altri paesi alle prese con la cosiddetta variante “Delta”, di cui è stata confermata la presenza anche in Repubblica. A San Marino, più del 70% della popolazione ha completato il ciclo di immunizzazione, ma, si ricorda, la vaccinazione non assicura al 100% l’immunità al virus ma evita soprattutto le ospedalizzazioni e le complicazioni più serie della malattia da Covid-19.



Per queste ragioni, e in via del tutto precauzionale, il Comitato Esecutivo dell’ISS ha disposto la sospensione delle visite ai degenti in Ospedale, nella RSA La Fiorina e al Centro Disabili “Colore del Grano”. Si tratta di una misura del tutto prudenziale, per tutelare i soggetti più fragili che si aggiunge a quelle già in vigore all’interno di tutti i locali ISS dove è ancora in vigore l’obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento fisico e la frequente igienizzazione delle mani.



L’ISS ricorda infine che per tutti coloro che presentassero dei sintomi riconducibili al Covid-19 - raffreddore o febbre associati spesso a spossatezza o perdita dell’olfatto - di non recarsi ai Centri per la Salute o al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero 0549 994144 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13).