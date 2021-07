Eventi

VillaVerucchio

| 16:22 - 26 Luglio 2021

Piazza Europa Villa Verucchio (foto di repertorio).

Si conclude la rassegna cinematografica Il CineMartedì promossa dal Comune di Verucchio in collaborazione con i giovani dei gruppi parrocchiali, la Caritas di Villa Verucchio e i volontari del Campolavoro. Martedì 27 luglio, alle ore 21.15 (ingresso gratuito) in Piazza Europa a Villa Verucchio proiezione di Vittoria e Abdul (2017) di Stephen Frears con Judi Dench, Ali Fazal, Olivia Williams e Michael Gambon. Basato sull’omonimo libro di Shrabani Basu, il film rievoca l’amicizia tra la Regina Vittoria e il suo segretario indiano Abdul Karim.



Abdul Karim, umile impiegato indiano, ventenne o poco più, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria, in occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale, della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà così salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alle fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione. Colpita dall’aver trovato, nella residenza di Vittoria sull’isola di Wight, un ritratto di Abdul appeso nel suo spogliatoio privato, accanto a quello dell’amato John Brown, la scrittrice Sharabani Basu è andata in fondo alla cosa, ha recuperato i diari di entrambi e portato alla luce una parte di storia della corona che nessuno conosceva o ricordava. Frears la traduce sullo schermo con la mediazione della sceneggiatura di Lee Hall (“Billy Elliot”), che intreccia lo scontro di civiltà con quello di classe e illumina entrambi con dialoghi spiritosi e intelligenti.



In caso di maltempo la proiezione si terrà nella Sala Tondini nel centro civico di Piazza Europa.



Per informazioni:

Ufficio turismo: tel. 0541/673927