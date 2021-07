Calcio Eccellenza, raduno del Cattolica al Calbi (ore 18) aspettando il ripescaggio

Sport

Cattolica

| 15:32 - 26 Luglio 2021

Il tecnico del Cattolica Simone Lilli.

Oggi alle ore 18 si raduna allo stadio Calbi la prima squadra del Cattolica Calcio 1923 S.G. agli ordini di mister Simone Lilli e del suo nuovo staff: il preparatore atletico è Lorenzo Vagnini, già collaboratore di Massimo Oddo al Perugia la scorsa stagione e quest'anno nella squadra femminile sammarinese di serie A; il preparatore dei portieri è invece Davide Galeazzi (ex Torconca). La rosa è in divenire: sarà completata dal direttore sportivo Giovanni Alcerati non appena si avrà - è attesa in settimana- l’ufficialità della categoria per il prossimo campionato 2021/2022. A quanto pare, il club giallorosso ha buone chance di essere ripescato.

Tra i rinforzi in caso di serie D potrebbe esserci qualche giocatore under del settore giovanile del Rimini come i difensori Michele Manfroni e Michael Ceccarelli che vorrebbe la Fya Riccione (Eccellenza).

Tra i volti nuovi in arrivo – a prescindere dalla categoria – si saranno l'esperto difensore centrale mancino Dante Rossi (34 anni, nazionale sammarinese) in uscita dal Chions; l'esterno d'attacco del settore giovanile del Fano Thomas Montesi (2002) e ritornerà Thomas Sapori (2001).

In caso di serie D, si valuteranno i centrocampisti Nicholas Santoni, ex Sammaurese e Tre Fiori, classe 1997, e la mezzala classe 1998 ex Rimini e Sammaurese Alessandro Pasquini.